Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 113,74-142,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 113,74-142,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|24,00
|30,50
|Antep fıstığı kabuklu (kavlak)
|Kg
|35,04
|35,04
|Antep fıstığı (kavlak- elekaltı)
|Kg
|26,00
|27,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|62,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|113,74
|142,50
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|92,00
|114,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|78,00
|105,00
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|54,56
|54,56
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,20
|5,10
|Mısır
|Kg
|1,14
|1,14
|Arpa
|Kg
|1,10
|1,22
|Buğday
|Kg
|1,30
|1,67
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,95
|2,28
Kaynak: AA