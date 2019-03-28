Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 101-125,52 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 101-125,52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,2037,34
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg50,2050,20
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg60,0060,00
Antep fıstığı içi (boz iç)Kg101,00125,52
Antep fıstığı (meverdi) Kg90,6095,55
Dana eti (karkas)Kg27,0027,00
Kırmızı mercimek Kg3,593,59
Bulgur (köftelik)Kg2,282,28
Pirinç (baldo)Kg4,654,65
BuğdayKg1,311,55
MısırKg1,101,10
Soya yağı Kg3,543,54

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et