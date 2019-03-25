Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80,19 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 80,19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,47
|36,47
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|52,50
|52,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,19
|80,19
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|11,50
|14,50
|Kırmızı pul biber
|Kg
|15,00
|18,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|27,56
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,40
|2,40
|Buğday
|Kg
|1,32
|1,56
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,13
|2,40
Kaynak: AA