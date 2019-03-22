Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 86-88 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 86-88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg86,0088,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg41,20 41,20
Badem içi (tatlı)Kg 47,00 48,00
Kırmızı pul biber Kg18,00 19,00
Kuru soğan Kg 2,252,29
Kuzu eti (gövde)Kg 34,5038,00
Kuyruk yağı Kg27,0027,00
BuğdayKg 1,261,63
Mısır Kg1,151,16

Kaynak: AA
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