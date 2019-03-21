Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı pul biberin kilogramı 15 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı pul biberin kilogramı 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı pul biber Kg15,0015,00
Kırmızı biber (çöpsüz)Kg13,50 13,50
Dana eti (karkas)Kg27,0028,00
Koyun eti (gövde)Kg 36,0036,50
Kuzu eti (gövde)Kg34,66 39,40
Kuyruk yağı Kg28,0028,00
Gömlek yağı Kg 4,00 4,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,252,60
Nohut (naturel)Kg2,02 2,85
Buğday Kg 1,24 1,63

Kaynak: AA
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