Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-35,10 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 33-35,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0035,10
Kabak çekirdeği (çiğ)Kg10,5011,00
Kuru üzüm (siyah)Kg11,5016,00
Kuzu eti (gövde)Kg36,0037,00
Kuzu derisiKg20,0020,00
Buğday Kg1,331,52
Mısır Kg0,970,97
Bulgur (köftelik)Kg2,002,13
PekmezKg14,2914,29

Kaynak: AA
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