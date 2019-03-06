Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|90,00
|90,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,35
|4,35
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,76
|3,76
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,40
|6,40
|Ayçiçek yağı (ham)
|Kg
|4,70
|4,70
|Ayçiçek yağı (18 litre teneke)
|Adet
|95,50
|109,26
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|35,00
|38,03
|Koyun eti (but)
|Kg
|35,50
|36,50
|Koyun eti (bonfile)
|Kg
|40,01
|41,42
Kaynak: AA