Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı 14-15 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında ham zeytinyağının kilogramı 14-15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (kırık) Kg0,921,15
Bulgur (pilavlık)Kg1,652,85
Bulgur (köftelik)Kg1,652,50
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,504,00
PirinaKg0,050,10
Zeytinyağı (ham)Kg14,0015,00
Koyun bağırsağıKg15,0015,00

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et