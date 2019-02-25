Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 52,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 52,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|52,50
|52,50
|Menengiç
|Kg
|10,00
|10,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,25
|2,25
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,92
|1,92
|Buğday
|Kg
|1,25
|1,63
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,00
|2,40
|Arpa
|Kg
|1,14
|1,14
|Sarımsak (kuru)
|Kg
|5,57
|5,57
|Kepek (buğday)
| Kg
|0,70
|0,70
Kaynak: AA