Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 52,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 52,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg52,5052,50
MenengiçKg10,0010,00
Kırmızı kabuklu mercimekKg2,252,25
Bulgur (köftelik) Kg1,921,92
BuğdayKg1,251,63
Bulgur (pilavlık)Kg2,002,40
Arpa Kg1,141,14
Sarımsak (kuru)Kg5,575,57
Kepek (buğday)

Kg

0,70 0,70

Kaynak: AA
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