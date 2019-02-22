Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 93 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg93,0093,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,69 3,69
Nohut (naturel)Kg 2,002,95
Ayçiçek yağı (ham)Kg4,70 4,70

Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,70 6,00
Zeytinyağı (ham)Kg15,0015,00
Aspir yağı (ithal)Kg4,76 4,76

Nar konsantresi (saf)Kg18,66 18,66
Zeytin (siyah)Kg 3,60 3,60
Kırmızı biber (çöpsüz)Kg18,73 18,76

Bulgur (köftelik)Kg2,002,00
Bulgur (pilavlık)Kg2,152,15
Pirinç (dökme)Kg 3,20 3,60
Pirinç (baldo)Kg4,23 4,23
Buğday (sert)Kg1,52 1,52
Buğday Kg1,38 1,38

Kaynak: AA
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