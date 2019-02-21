Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında biber salçasının kilogramı 11,33-16,20 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında biber salçasının kilogramı 11,33-16,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Nohut (naturel) Kg2,003,00
Dana eti (karkas)Kg15,0028,00
Koyun eti (gövde)Kg35,5039,00
Kırmızı pul biber Kg10,4818,96
Biber salçası Kg11,3316,20
ArpaKg1,001,18
Mısır Kg1,161,16
Buğday Kg1,341,60
Buğday (yumuşak)Kg1,201,20

Kaynak: AA
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