Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında biber salçasının kilogramı 11,33-16,20 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında biber salçasının kilogramı 11,33-16,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|3,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|15,00
|28,00
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|35,50
|39,00
|Kırmızı pul biber
|Kg
|10,48
|18,96
|Biber salçası
|Kg
|11,33
|16,20
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,18
|Mısır
|Kg
|1,16
|1,16
|Buğday
|Kg
|1,34
|1,60
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|1,20
|1,20
Kaynak: AA