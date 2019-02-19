Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|115,00
|115,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|46,50
|58,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,40
|36,40
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|85,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
| 46,50
|63,00
|Ceviz içi
|Kg
|40,00
|40,00
|Buğday
|Kg
|1,25
|1,54
|Mısır
|Kg
|0,97
|0,97
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,00
| 4,95
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,44
|3,70
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,18
|2,18
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,38
|2,38
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,20
|2,20
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,51
|3,51
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|35,00
|35,00
Kaynak: AA