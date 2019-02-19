Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg115,00115,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg46,50 58,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,40 36,40
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,00 85,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg 46,50

 63,00
Ceviz içi Kg40,00 40,00

Buğday Kg1,25 1,54
Mısır Kg0,97

0,97

Pirinç (baldo)Kg 4,00 4,95

Pirinç (dökme)Kg 3,44 3,70
Bulgur (pilavlık)Kg 2,18 2,18
Bulgur (köftelik)Kg 2,38 2,38
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 2,20 2,20
Kırmızı mercimek (iç)Kg 3,51 3,51
Nohut (naturel)Kg2,50 2,50
Kuzu eti (gövde)Kg35,00 35,00

Kaynak: AA
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