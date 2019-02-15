Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|30,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|42,50
|44,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|73,47
|73,47
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|12,00
|18,32
|Fındık içi
|Kg
|25,00
|32,50
|Fındık içi (2. kalite)
|Kg
|24,00
|24,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|30,00
|38,62
|Çiğit (yağlık)
|Kg
|0,82
|0,89
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|28,00
|Dana eti (kemiksiz)
|Kg
|34,73
|34,73
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|34,00
|36,25
|Kuzu eti (kemiksiz)
|Kg
|42,09
|42,09
|Kuyruk yağı
|Kg
|28,00
|33,82
|Ciğer
|Kg
|47,00
|47,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,70
|3,70
|İrmik (paketli)
|Kg
|1,94
|2,15
|Makarna (dökme)
|Kg
|2,08
|2,33
|Buğday (sert)
|Kg
|1,46
|1,55
|Buğday
|Kg
|1,35
|1,48
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,19
Kaynak: AA