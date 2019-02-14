Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 32,80-35,95 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 32,80-35,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,80
|35,95
|Kırmızı pul biber
|Kg
|20,53
|21,70
|Kırmızı toz biber (1. kalite)
|Kg
|19,50
|23,56
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Soya küspesi
|Kg
|3,80
|4,03
|Barbunya
|Kg
|9,16
|9,20
|Fasulye (dermason)
|Kg
|7,09
|7,42
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,00
|Nohut (8 mm)
|Kg
|4,65
|5,20
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,61
|4,61
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,65
|3,85
|Bulgur (köftelik)
|Kg
| 2,37
|2,52
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
| 2,37
|2,52
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,25
|2,25
|Pirinç (dökme)
|Kg
|4,56
|4,56
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,00
|7,50
|Mısır (organik)
|Kg
|1,49
|1,49
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,15
Kaynak: AA