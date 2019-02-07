Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda ekstra kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 82,49 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda ekstra kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 82,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)
|Kg
|82,49
|82,49
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,50
|46,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak-ekstra)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|86,00
|86,50
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|11,00
|11,00
|Tosun eti
|Kg
|28,02
|29,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,30
|2,30
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,95
|0,95
|Makarna (paketli)
|Kg
|2,03
|2,40
|Makarna (dökme)
|Kg
|2,08
|2,31
|İrmik (paketli)
|Kg
|1,97
|2,36
|Buğday (sert)
|Kg
|1,66
|1,66
|Buğday
|Kg
|1,34
|1,50
|Arpa
|Kg
|1,13
|1,13
|Mısır
|Kg
|1,02
|1,19
Kaynak: AA