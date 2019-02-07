Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda ekstra kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 82,49 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda ekstra kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 82,49 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)Kg82,49 82,49
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,50 46,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak-ekstra)Kg60,00 60,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg86,0086,50
Kuru üzüm (siyah)Kg11,0011,00
Tosun eti Kg28,02 29,00
Nohut (naturel)Kg2,30 2,30
Kepek (buğday)Kg 0,95 0,95
Makarna (paketli)Kg2,03 2,40
Makarna (dökme)Kg2,08 2,31
İrmik (paketli)Kg 1,97 2,36
Buğday (sert)Kg 1,66 1,66
BuğdayKg 1,34 1,50
ArpaKg 1,13 1,13
MısırKg 1,02 1,19

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et