Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-129 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115-129 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,95
|35,95
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|47,25
|59,00
|Antep fıstığı içi (boz iç)
|Kg
|115,00
|129,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|93,00
|93,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|80,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|50,00
|60,00
|Ceviz
|Kg
|40,00
|53,50
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|19,00
|24,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,75
|13,50
|Ay çekirdek içi
|Kg
|5,04
|5,04
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,45
|2,45
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,50
|3,70
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,00
|5,05
|Buğday
|Kg
|1,20
|1,60
|Mısır (organik)
|Kg
|1,43
|1,49
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,12
|2,57
|Nohut (8 mm)
|Kg
|4,63
|4,65
Kaynak: AA