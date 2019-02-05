Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 120-125 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 120-125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|125,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|115,00
|116,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|85,00
|89,25
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|80,00
|102,50
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|75,00
|87,00
|Karpuz çekirdeği (naturel)
|Kg
|8,27
|8,27
|Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|12,50
|12,55
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|47,40
|47,40
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|11,57
|11,57
|Fındık içi
|Kg
|41,72
|41,72
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|34,07
|37,92
|Leblebi (sarı)
|Kg
|11,65
|11,65
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|7,36
|7,36
|Yer fıstığı (kabuklu)
|Kg
| 9,84
| 9,84
|Dana eti (karkas)
|Kg
| 28,00
| 28,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,50
|3,54
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,54
|3,54
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,25
|3,61
Kaynak: AA