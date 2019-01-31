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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 105-129,83 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 105-129,83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg49,0070,25
Antep fıstığı (boz iç)Kg105,00129,83
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,00100,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg82,2582,25
Antep fıstığı (meverdi)Kg89,0099,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg66,0070,25
Ay çekirdeği içiKg4,005,00
Kırmızı biber (pul)Kg15,0015,00
Sumak (toz)Kg11,5011,50
Mercimek (yeşil)Kg4,854,85
Nohut (naturel)Kg3,503,50
Kepek (buğday)Kg0,940,97
BuğdayKg1,251,48

Kaynak: AA
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