Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 30,50-36,47 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 30,50-36,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,50
|36,47
|Buğday
|Kg
|1,26
|1,47
|Mısır
|Kg
|1,09
|1,09
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,27
|2,50
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,60
|2,60
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
|12,50
|12,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Tosun eti
|Kg
|28,00
|29,00
Kaynak: AA