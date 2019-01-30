Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 30,50-36,47 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 30,50-36,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,5036,47
BuğdayKg1,26 1,47
MısırKg 1,09 1,09
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,27 2,50
Nohut (naturel)Kg2,602,60
Kırmızı biber (çöpsüz)Kg12,5012,50
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Tosun etiKg28,0029,00

Kaynak: AA
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