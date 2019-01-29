Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,00
|35,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|54,00
|54,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|83,00
|83,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|86,75
|97,00
|Antep fıstığı (yeşil iç-soyulmuş)
|Kg
|115,00
|198,00
|Ay çekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,16
|10,16
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,20
|3,23
|Yeşil mercimek
|Kg
|3,64
|3,64
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,25
|4,95
|Buğday
|Kg
|1,35
|1,35
|Mısır (organik)
|Kg
|1,21
|1,21
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,91
|0,95
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,20
|6,20
Kaynak: AA