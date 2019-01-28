Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığı içinin kilogramı 115,99 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığı içinin kilogramı 115,99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,75
|34,58
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|38,50
|38,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|53,00
|53,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|115,99
|115,99
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|19,25
|19,25
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|13,50
|13,50
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,12
|2,50
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,00
|2,50
|Nohut (10 mm)
|Kg
|5,00
|5,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,62
|2,70
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,50
|26,50
|Sığır eti
|Kg
|20,00
|20,00
|Tosun eti
|Kg
|28,00
|28,00
Kaynak: AA