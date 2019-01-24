Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|111,00
|111,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|91,00
|91,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|45,00
|45,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,51
|1,51
|Buğday
|Kg
|1,24
|1,41
Kaynak: AA