Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 89,25 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 89,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|89,25
|89,25
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,69
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,10
|5,30
|Mısır
|Kg
|1,03
|1,03
|Buğday (sert)
|Kg
|1,56
|1,56
|Arpa
|Kg
|1,12
|1,12
|Kepek (karışık)
|Kg
|0,40
|0,45
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,48
|3,56
Kaynak: AA