Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 89,25 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 89,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg89,2589,25
Nohut (naturel) Kg2,502,69
Pirinç (baldo) Kg4,105,30
Mısır Kg1,031,03
Buğday (sert) Kg1,561,56
Arpa Kg1,121,12
Kepek (karışık)Kg0,400,45
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,483,56

Kaynak: AA
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