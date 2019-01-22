Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 84,37-89,25 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 84,37-89,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg84,37 89,25
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,47 36,47
Pamuk tohumu (küspesi)Kg1,481,48
Ayçiçek yağı (ham)Kg2,30 4,46
Zeytinyağı (ham)Kg14,0014,00
Soya yağı (rafine)Kg4,214,21
Koyun (canlı)Kg17,9319,00
Buğday (sert)Kg1,521,55
Buğday Kg 1,201,51
Arpa Kg1,101,10
Pirinç (baldo)Kg4,804,80
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,452,55
Mercimek iç (1+1)Kg2,903,28
Nohut (naturel)Kg2,85 2,85

Kaynak: AA
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