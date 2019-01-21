Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115,58 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 115,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|115,58
|115,58
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,47
|36,47
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|46,81
|46,81
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|90,00
|90,00
|Siirt fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|38,00
|38,00
|Siirt fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|52,00
|52,00
|Ceviz içi (kırık)
|Kg
|25,00
|25,00
|Ceviz (kabuklu/kuru)
|Kg
|11,00
|19,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|47,00
|50,50
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|10,00
|11,60
|Fındık içi
|Kg
|25,00
|28,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|30,00
|38,30
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|11,00
|12,50
|Buğday
|Kg
|1,26
|1,55
|Mısır
|Kg
|1,18
|1,24
Kaynak: AA