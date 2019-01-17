Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 75-82 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 75-82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,0082,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,47 36,47
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,002,50
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,613,61
Nohut (naturel)Kg2,505,00
Buğday firiği Kg6,50 6,75
Bulgur (köftelik)Kg 2,102,20
Bulgur (pilavlık)Kg2,15 2,30
Pirinç (baldo)Kg4,08 4,90
Mısır Kg1,021,05
Buğday (sert)Kg1,40 1,55
Buğday (yumuşak)Kg1,401,40
Zeytinyağı (ham)Kg13,5014,00
Dana eti (karkas)Kg26,80 26,80
Kuyruk yağı Kg 29,50 29,50

Kaynak: AA
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