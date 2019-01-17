Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 75-82 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 75-82 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|75,00
|82,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,47
|36,47
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,00
|2,50
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,61
|3,61
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|5,00
|Buğday firiği
|Kg
|6,50
|6,75
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,10
|2,20
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,15
|2,30
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,08
|4,90
|Mısır
|Kg
|1,02
|1,05
|Buğday (sert)
|Kg
|1,40
|1,55
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|1,40
|1,40
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|13,50
|14,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,80
|26,80
|Kuyruk yağı
|Kg
|29,50
| 29,50
Kaynak: AA