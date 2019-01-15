Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78-80,02 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78-80,02 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg78,0080,02
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,25 57,00
Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)Kg42,50 42,50
Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı) Kg35,0035,00
Pamuk tohumu küspesi Kg1,491,49
Un (buğday)Kg1,381,38
Razmol Kg1,331,33
Pirinç (dökme)Kg3,803,80
Mısır Kg1,171,20
ArpaKg1,131,13
Buğday Kg1,371,37

Kaynak: AA
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