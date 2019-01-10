Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53-89,25 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53-89,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|83,53
|89,25
|Antep fıstığı (kabuklu ekstra)
|Kg
|41,25
|41,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,00
|32,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|60,00
|60,00
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|1,40
|1,40
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,92
|1,02
|Buğday
|Kg
|1,29
|1,49
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,08
|5,90
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,40
|2,40
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,25
|3,25
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,20
|3,00
|Nohut (kırık)
|Kg
|2,30
|2,30
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,40
|29,00
|Dana eti (kemiksiz)
|Kg
|35,00
|40,59
|Kuyruk yağı
|Kg
|34,52
|34,52
Kaynak: AA