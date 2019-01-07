Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-132 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-132 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,0036,25
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0058,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00132,00
Antep fıstığı (meverdi iç)Kg87,00105,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,0098,00
Un buğdayıKg1,482,22
MısırKg1,031,03
ArpaKg0,980,98
Buğday Kg1,071,30
Buğday (kırık)Kg0,770,79
Buğday (sert)Kg1,481,60

Kaynak: AA
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