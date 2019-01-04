Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,2535,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0058,50
Antep fıstığı (boz iç)Kg103,00103,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg90,0091,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0085,00
Badem içi (tatlı)Kg52,3066,00
Mısır (organik)Kg1,401,40
Pirinç (baldo)Kg4,077,10
Buğday Kg1,101,35
Arpa Kg0,990,99
Nohut (naturel)Kg4,004,00

Kaynak: AA
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