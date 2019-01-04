Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 103 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,25
|35,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|58,50
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|103,00
|103,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|90,00
|91,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|85,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|52,30
|66,00
|Mısır (organik)
|Kg
|1,40
|1,40
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,07
|7,10
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,35
|Arpa
|Kg
|0,99
|0,99
|Nohut (naturel)
|Kg
|4,00
|4,00
Kaynak: AA