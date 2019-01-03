Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 82,90-86,85 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 82,90-86,85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,5031,64
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg82,9086,85
Antep fıstığı (çıtlak-2. kalite)Kg34,0034,00
Dana eti (karkas)Kg28,0029,00
BuğdayKg1,271,40
Arpa Kg1,001,05
MısırKg1,021,02
Pirinç (baldo)Kg4,655,92
Mercimek Kg2,903,13
Ay çekirdeği (ithal)Kg10,5010,50
Soya yağı Kg4,534,53

Kaynak: AA
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