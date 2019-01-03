Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 82,90-86,85 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 82,90-86,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,50
|31,64
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|82,90
|86,85
|Antep fıstığı (çıtlak-2. kalite)
|Kg
|34,00
|34,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|29,00
|Buğday
|Kg
|1,27
|1,40
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,05
|Mısır
|Kg
|1,02
|1,02
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,65
|5,92
|Mercimek
|Kg
|2,90
|3,13
|Ay çekirdeği (ithal)
|Kg
|10,50
|10,50
|Soya yağı
|Kg
|4,53
|4,53
Kaynak: AA