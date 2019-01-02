Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-138 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-138 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|138,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|55,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|88,00
|90,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,35
|88,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|45,00
|60,00
|Antep fıstığı içi (kırık)
|Kg
|45,00
|45,01
|Karışık çerez
|Kg
|28,47
|28,47
|Fındık içi
|Kg
|27,20
|34,33
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|30,00
|34,60
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|13,00
|13,00
|Buğday
|Kg
|1,05
|1,37
|Buğday (sert)
|Kg
|1,41
|1,41
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
Kaynak: AA