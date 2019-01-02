Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-138 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-138 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00138,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg48,0055,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg88,0090,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,35 88,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg45,0060,00
Antep fıstığı içi (kırık)Kg45,0045,01
Karışık çerez Kg28,47 28,47
Fındık içi Kg27,20 34,33
Fındık içi (kavrulmuş)Kg30,0034,60
Kuru üzüm (Besni)Kg13,0013,00
Buğday Kg1,05 1,37
Buğday (sert)Kg1,411,41
Arpa Kg 1,001,00

Kaynak: AA
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