Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-128,31 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-128,31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|128,31
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|48,50
|65,68
|Antep fıstığı (yeşil iç ekstra)
|Kg
|161,00
|161,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|100,00
|108,35
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|98,00
|98,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|80,00
|Siirt fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|55,00
|55,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,73
|62,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,40
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|2,40
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,15
|2,15
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,15
|2,15
Kaynak: AA