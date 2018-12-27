Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|78,00
|78,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,00
|36,47
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,80
|45,80
|Susam
|Kg
|9,00
|9,00
|Ayçiçek yağı (rafine)
|Kg
|4,80
|4,80
|Pirina yağı
|Kg
|10,50
|10,50
|Margarin (yemeklik)
|Kg
|4,25
|4,25
|Soya yağı
|Kg
|4,53
|4,53
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|12,03
|23,00
|Kekik
|Kg
|13,00
|14,50
|Kimyon
|Kg
|8,25
|10,00
|Sumak (toz)
|Kg
|12,00
|12,00
|Nane (kuru)
|Kg
|13,00
|13,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|25,50
|29,00
Kaynak: AA