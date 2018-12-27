Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg78,0078,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,0036,47
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,80 45,80
Susam Kg9,009,00
Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,804,80
Pirina yağı Kg10,5010,50
Margarin (yemeklik)Kg4,254,25
Soya yağı Kg4,534,53
Kırmızı biber (pul)Kg12,03 23,00
Kekik Kg13,0014,50
Kimyon Kg8,2510,00
Sumak (toz)Kg12,0012,00
Nane (kuru)Kg13,0013,00
Dana eti (karkas)Kg25,5029,00

Kaynak: AA
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