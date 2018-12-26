Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110,04 - 130,00 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110,04 - 130,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç) Kg110,04 130,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg96,0097,50
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg88,0096,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg25,0027,00
Antep fıstığı (kavlak) Kg31,0042,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,00 58,00
Badem içi (tatlı)Kg45,0051,38
Buğday (sert)Kg1,40 1,40
Buğday (yumuşak)Kg1,401,40
Buğday Kg1,051,50
Arpa Kg1,001,15

Kaynak: AA
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