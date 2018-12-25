Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 83,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg83,53

83,53

Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg31,0036,47
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)Kg32,0032,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg50,0050,00
Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş) Kg62,0062,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40
Nohut (naturel) Kg2,973,50
Ayçiçek yağı (ham) Kg4,554,55
Ayçiçek yağı (rafine)Kg4,904,90
Nane (kuru)Kg12,5012,50
Dana eti (karkas)Kg28,0029,00
Pirinç (baldo) Kg6,096,09

Kaynak: AA
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