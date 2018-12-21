Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 84,08 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 84,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|36,47
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|84,08
|84,08
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|5,70
|5,70
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Mısır
|Kg
|0,91
|1,04
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,55
|5,90
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,30
|3,66
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,70
|2,70
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|28,00
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|34,00
|37,00
|Kuzu eti (pirzola)
|Kg
|39,19
|39,60
Kaynak: AA