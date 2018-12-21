Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 84,08 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 84,08 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0036,47
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg84,08 84,08
Ay çekirdeği içi Kg5,705,70
Arpa Kg1,001,00
Mısır Kg0,911,04
Pirinç (baldo)Kg4,555,90
Pirinç (dökme)Kg3,303,66
Nohut (naturel)Kg2,702,70
Dana eti (karkas)Kg27,0028,00
Koyun eti (gövde)Kg34,0037,00
Kuzu eti (pirzola)Kg39,1939,60

Kaynak: AA
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