Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-145 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,1541,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg35,0036,16
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg34,9136,35
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg52,0058,00
Antep fıstığı (boz iç) Kg100,00145,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg95,00101,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg89,5098,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg88,0088,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg60,0064,00
Ceviz içi Kg40,0040,00
Badem içi (tatlı)Kg48,0054,00
Dana eti (karkas)Kg26,0028,00
Kuzu eti (gövde) Kg35,0036,00
Nohut (naturel) Kg2,502,50
Nohut (2. kalite) Kg2,252,25
Bulgur (köftelik)Kg

1,751,93
BuğdayKg

1,081,45
Arpa Kg

1,071,09
Yeşil mercimekKg2,052,20
Buğday (yumuşak)Kg1,311,31

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