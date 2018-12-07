Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 123 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 123 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|123,00
|123,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|92,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|71,00
|71,45
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,95
|36,26
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,63
|26,63
|Sığır eti (raporlu)
|Kg
|18,50
|18,56
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,00
|2,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,50
|2,50
|Buğday
|Kg
|1,05
|1,35
|Mısır (sılaj)
|Kg
|0,13
|0,13