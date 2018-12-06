Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığı içinin kilogramı 110,01-135,00 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığı içinin kilogramı 110,01-135,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,47 36,47
Antep fıstığı (kavlak)Kg38,50 47,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg55,0055,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg47,0063,00
Antep fıstığı (boz iç) Kg110,01 135,00
Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg90,0090,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg92,5092,50
Antep fıstığı (meverdi)Kg 91,7599,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg80,0092,00
Ceviz içi Kg 35,0059,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg26,0035,00
Kuru üzüm (Besni)Kg10,25

18,50
Kuru üzüm (siyah)Kg10,0016,00
Kuru kayısı Kg25,2525,25
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg 1,95

2,27
Kırmızı mercimek (iç)Kg

 3,65

 3,65

Yeşil mercimek Kg

 4,80

 4,80

Nohut (8 mm)Kg

 4,65

 4,65

Fasulye (dermason)Kg 4,65

6,90
Nohut (naturel)Kg2,83

3,15

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