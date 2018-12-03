Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|54,00
|54,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite)
|Kg
|47,25
|47,25
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|150,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|78,00
|88,00
|Ceviz içi
|Kg
|48,00
|48,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|51,53
|53,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,50
|27,50
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,75
|1,93
|Mısır
|Kg
|0,95
|1,02
|Arpa
|Kg
|1,07
|1,07
|Buğday
|Kg
|1,15
|1,15