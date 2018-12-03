Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 100-150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg54,00 54,00
Antep fıstığı (kavrulmuş 2. kalite) Kg47,25 47,25
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00150,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg78,0088,00
Ceviz içi Kg48,0048,00
Badem içi (tatlı) Kg51,53 53,50

Dana eti (karkas) Kg27,50 27,50

Bulgur (köftelik) Kg1,751,93
Mısır Kg0,951,02
Arpa Kg1,071,07
BuğdayKg 1,15 1,15

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