Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-150 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-150 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,47
|36,47
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|58,00
|59,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|110,00
|150,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,20
|2,40
|Yaş biber (acı)
|Kg
|2,00
|2,00
|Buğday
|Kg
|1,08
|1,32