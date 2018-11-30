Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-150 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 110-150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,4736,47
Antep fıstığı (kavlak)Kg58,0059,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0060,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00150,00
Nohut (naturel)Kg2,502,50
Kırmızı kabuklu mercimekKg2,202,40
Yaş biber (acı)Kg2,002,00
BuğdayKg1,081,32

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