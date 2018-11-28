Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|130,00
|130,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|55,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|95,00
|98,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|98,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|93,05
|96,00
|Siirt fıstığı (kavlak)
|Kg
|37,50
|37,50
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|50,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|50,00
|55,00
|Kabak çekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,80
|10,80
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,70
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,40
|2,40
|Buğday
|Kg
|1,37
|1,40
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,50
|3,50