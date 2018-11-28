Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 130 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg130,00130,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0055,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg95,0098,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0098,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg93,0596,00
Siirt fıstığı (kavlak)Kg37,5037,50
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg50,0050,00
Badem içi (tatlı)Kg50,0055,00
Kabak çekirdeği (çiğ)Kg10,8010,80
Nohut (naturel) Kg2,502,70
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,402,40
BuğdayKg1,371,40
Pirinç (dökme)Kg3,503,50

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et