Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|135,00
|135,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,50
|81,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Dana (canlı)
|Adet
|4.950,49
|6.788,79
|Soya fasülyesi
|Kg
|2,15
|2,15
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,55
|Arpa
|Kg
|1,05
|1,07
|Mısır
|Kg
|0,93
|1,01
|Bulgur
|Kg
|2,30
|2,30
|Pamuk
|Kg
|3,20
|3,30