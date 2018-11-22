Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115,30 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz Antep fıstığı içinin kilogramı 115,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,15
|37,30
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|52,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|115,30
|115,30
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|81,80
|87,30
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|45,01
|45,01
|Badem içi (ithal)
|Kg
|44,00
|44,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,23
|1,23
|Buğday
|Kg
|1,07
|1,35
|Arpa
|Kg
|0,98
|1,03
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,12
|Pirinç (ithal)
|Kg
|2,40
|2,40
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,67
|6,14
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,07
|3,70
|Çeltik
|Kg
| 2,20
|2,25
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|3,22
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
| 2,23
| 2,23
|Nar konsantresi (saf)
|Kg
|16,50
|17,00
|Kırmızı biber (pul)
|16,50
|25,00