Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-125 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|125,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|52,00
|52,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş ekstra)
|Kg
|67,00
|67,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş içi)
|Kg
|95,00
|95,00
|Antep fıstığı içi (meverdi iç)
|Kg
|90,50
|117,00
|Buğday
|Kg
|1,22
|1,45
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,06
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,03
|Un (mısır)
|Kg
|1,34
|2,70
|Ay çekirdeği
|Kg
|4,75
|4,80