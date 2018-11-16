Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131,68 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg131,68 131,68
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg30,0037,51
Antep fıstığı (kavlak)Kg36,6638,00
Antep fıstığı içi (sıra içi)Kg50,0050,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg96,0096,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg89,0089,00
Ceviz içiKg43,0043,00
Fındık (kabuklu)Kg10,0018,32
Kırmızı pul biber Kg12,0015,50
Dana eti (karkas)Kg26,0028,25
Kuzu eti (gövde)Kg34,0039,65
Sumak (toz)Kg11,7511,75
Kuru üzüm (siyah)Kg10,013,70
Nohut (naturel)Kg2,503,00
Pirinç (baldo)Kg5,806,14
BuğdayKg1,151,40

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