Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131,68 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|131,68
|131,68
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|30,00
|37,51
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|36,66
|38,00
|Antep fıstığı içi (sıra içi)
|Kg
|50,00
|50,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|96,00
|96,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|89,00
|89,00
|Ceviz içi
|Kg
|43,00
|43,00
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|10,00
|18,32
|Kırmızı pul biber
|Kg
|12,00
|15,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,00
|28,25
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|34,00
|39,65
|Sumak (toz)
|Kg
|11,75
|11,75
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,0
|13,70
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|3,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,80
|6,14
|Buğday
|Kg
|1,15
|1,40