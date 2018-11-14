Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-128 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110-128 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|110,00
|128,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,51
|37,51
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|57,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|93,02
|99,50
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|92,00
|92,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|39,99
|50,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|17,00
|17,00
|Badem içi ekstra (tatlı)
|Kg
|54,99
|55,00
|Soya küspesi
|Kg
|3,75
|4,35
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|27,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|36,00
|36,50
|Barbunya
|Kg
|9,34
|9,64
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,84
|6,84
|Nohut (8mm)
|Kg
|4,34
|4,35
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,55
|3,55