Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|87,00
|87,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|33,00
|33,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|56,00
|56,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,64
|2,64
|Buğday
|Kg
|1,14
|1,30
|Mısır
|Kg
|1,02
|1,02