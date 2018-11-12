Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg87,00 87,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg33,0033,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg56,0056,00
Nohut (naturel)Kg 2,64 2,64
Buğday Kg1,14 1,30
Mısır Kg1,02 1,02

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