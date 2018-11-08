Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 53 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,9549,76
Antep fıstığı (kavrulmuş) Kg53,0053,00
Nohut (naturel) Kg2,202,20
İrmik (dökme)Kg1,851,94

BuğdayKg1,081,40
Arpa Kg0,900,90
Biber (yaş)Kg2,402,67
MaydanozKg0,400,45

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