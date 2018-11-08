Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 53 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,95
|49,76
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|53,00
|53,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,20
|2,20
|İrmik (dökme)
|Kg
|1,85
|1,94
|Buğday
|Kg
|1,08
|1,40
|Arpa
|Kg
|0,90
|0,90
|Biber (yaş)
|Kg
|2,40
|2,67
|Maydanoz
|Kg
|0,40
|0,45